Cosenza: congresso Forza Italia, Gallo «partito occupa uno spazio insopprimibile»

COENZA – Al congresso provinciale svoltosi a Zumpano, Gianluca Gallo è stato confermato (per acclamazione) segretario provinciale di Forza Italia. «Credo sia sotto gli occhi di tutti quanto il popolo di Forza Italia, che ormai è un popolo vasto in questa regione, voglia partecipare a questa stagione di democrazia, la stagione dei congressi», sostiene l’assessore regionale. «Forza Italia è un partito che occupa uno spazio politico insopprimibile – – continua Gallo – l’area moderata, cattolica, riformista, liberale che credo questo nostro partito rappresenti a pieno in Calabria».

Il partito pensa anche alle prossime elezioni Europee, banco di prova importante per il partito di Silvio Berlusconi. A sperare in un buon risultato è la presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro: «Forza Italia è forte più che mai grazie anche alla forza trainante del presidente Occhiuto e dei tanti amministratori sul territorio. Questo grande risultato ci fa ben sperare anche per le prossime sfide e soprattutto per le Europee. Ci auguriamo un grande risultato».