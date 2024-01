Cosenza, congresso di Sinistra Italiana «per un’alternativa al governo regionale inadeguato»

COSENZA – I lavori inizieranno alle 9.30 domani, sabato 13 gennaio, presso il Salone “Giovanni Donato” della Cgil in Piazza della Vittoria, a Cosenza. Il Congresso Regionale di Sinistra Italiana della Calabria «non sarà un mero appuntamento organizzativo, che eleggerà il nuovo organismo dirigente e il segretario regionale del partito, ma un momento importante di rilancio del dibattito e del confronto tra le forze politiche, sociali, associazioni e movimenti di respiro nazionale e che operano sul territorio, per la costruzione dell’alternativa ad un governo regionale inadeguato al disagio che vive il territorio calabrese e alle sfide di cambiamento che necessitano più che mai alla nostra regione».

E’ questo il compito che si sono dati i gruppi dirigenti di Sinistra Italiana già dal 10 Luglio scorso, dall’Assemblea di Lamezia, che di fatto ha rimesso insieme le tante voci del mondo progressista calabrese allo scopo di costruire unitariamente il “progetto di futuro”. Con il Congresso si vuole continuare in questa operazione. E i segnali sono fortemente positivi se si considerano le tante adesioni alla partecipazione all’Assise di Sinistra Italiana, ai massimi livelli dei partiti e delle tante organizzazioni invitate.

Saranno, difatti, presenti ai lavori, oltre al Sindaco di Cosenza e al Segretario della Cgil cosentina Massimiliano Ianni per i saluti istituzionali, il Segretario regionale del PD On. Nicola Irto, la Coordinatrice regionale del Movimento 5 Stelle On. Anna Laura Orrico, Santo Biondo della Segreteria Nazionale della UIL, il Segretario Regionale della CGIL Angelo Sposato, il Segretario Regionale dei Verdi Europei Giuseppe Campana (più che ospite alleato nella AVS), la Segreteria regionale del Partito della Rifondazione Comunista; l’ANPI Regionale, l’Auser, l’Arci, il Coordinamento in Difesa della Democrazia, Futura Calabria, Primavera della Calabria, Organizzazioni sindacali di categoria regionali e tante Associazioni e Movimenti che sono presenti sul territorio, Consiglieri regionali e componenti Amministrazioni comunali del capoluogo e della provincia di Cosenza, tante personalità della Sinistra che hanno preannunciato una presenza.

Il Congresso si svilupperà in due fasi, la prima con la relazione del Segretario regionale uscente Angelo Broccolo e con i saluti e gli interventi degli ospiti; la seconda riservata al dibattito interno degli oltre 50 delegati da tutta la Regione, prima delle conclusioni del Congresso affidato all’On. Franco MARI, Deputato AVS. Subito dopo elezione del Comitato Regionale di Garanzia e del Comitato Regionale, che sarà convocato immediatamente per l’elezione del nuovo Segretario Regionale di Sinistra Italiana della Calabria, che traccerà in breve le linee programmatiche e il programma delle iniziative per i prossimi mesi.