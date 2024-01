Cosenza: confronto sull’abuso di smartphone, 1 adolescente su 2 non dorme correttamente

COSENZA – “Generalmente, per un corretto stile di vita agli adolescenti, necessitano tra le 8 e le 10 ore di sonno. Ma la privazione del sonno sempre più frequente tra i giovani, a lungo andare diventa devastante. Tra le cause principali, l’uso spropositato degli smartphone e dei computer che a insieme ad altri tipi di dipendenze, possono provocare atti di violenza, di autolesionismo per arrivare addirittura ai suicidi, che può sembrare un paradosso ma purtroppo è la realtà. Basti pensare che negli ultimi 10 anni, nel mondo, i suicidi giovanili tra i 10 e i 18 anni sono aumentati a dismisura rispetto al passato”.

Ne ha parlato il professor Giovanni Biggio, neuropsicofarmacologo, intervenuto al corso organizzato dall’associazione Potenziamenti, tenutosi a Cosenza proprio sui rischi generati tra gli adolescenti sull’uso eccessivo dei social e degli smartphone e dei disturbi del sonno che generano.

“Un adolescente su due invece – ha affermato Luigi De Gennerao, professore ordinario di Psicobiologia, psicologia fisiologica e disturbi del sonno – non dorme la quantità di sonno raccomandata dalle linee guida internazionali. A fronte di questo, – ha poi spiegato – non solo c’è un disturbo in sé, ma ci sono anche delle conseguenze, alcune immediate altre a lungo termine”.