Cosenza: Confcommercio premia gli studenti ambasciatori ONU

COSENZA– Si è svolta, presso la sala grandi eventi di Confcommercio Cosenza, la cerimonia di consegna delle attestazioni agli studenti partecipanti al programma “Studenti Ambasciatori alle Nazioni Unite”, “The Future We Want”, ispirato alla Risoluzione Rio+20 del 2012, promosso in collaborazione con l’Italian Diplomatic Academy. Un evento che ormai è diventato un appuntamento di rilievo non solo per la Calabria, ma anche per il panorama educativo italiano ed europeo.

Il programma, è consistito in un corso di formazione intensiva della durata di due mesi in Italia, ed al termine ha visto la partecipazione dei giovani selezionati alla simulazione dei meccanismi di funzionamento delle Nazioni Unite (Model United Nations) a New York. L’obiettivo è ambizioso: avvicinare le nuove generazioni alle dinamiche internazionali, fornendo strumenti concreti per affrontare un futuro professionale sempre più globalizzato.

A guidare gli studenti in questo percorso è stata la professoressa Rosanna Garofalo, faculty advisor di riferimento e figura di spicco nel contesto della formazione internazionale. Con il suo team, da anni porta avanti un lavoro instancabile che ha contribuito a costruire una solida reputazione per il progetto. I riconoscimenti ottenuti, sia per gli studenti che per la docente stessa, testimoniano la qualità e il valore dell’iniziativa.

Il programma si distingue per l’approccio multidisciplinare e per l’accento posto sulle soft skills, competenze trasversali sempre più richieste nel mondo del lavoro. Tra gli obiettivi principali: la comprensione dei fenomeni geopolitici attuali, il miglioramento delle capacità comunicative in inglese, l’interazione in contesti competitivi e l’orientamento post-scolastico.

“La formazione internazionale non è un privilegio, ma una necessità”. Ha dichiarato la professoressa Rosanna Garofalo nel suo intervento. “Attraverso esperienze come questa, i ragazzi acquisiscono non solo conoscenze, ma anche consapevolezza del loro ruolo nel mondo”. Non meno importante è stato il ruolo dello Sportello alle Carriere Internazionali, uno strumento pensato per accompagnare i giovani nel loro percorso accademico e professionale, allargando gli orizzonti oltre le tradizionali carriere diplomatiche.