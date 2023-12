Cosenza: ‘Concerto per la Dislessia’ «mantenere alta l’attenzione sui DSA»

COSENZA – Sarà la Casa della Musica ad ospitare domani, venerdì 15 dicembre, alle ore 17.30, la prima edizione del Concerto per la Dislessia, organizzato dall’associazione PotenziaMenti. Sul palcoscenico il soprano Maria Pia Martucci, il tenore Fabio Napoletani, il Quartetto Nous, composto da Petr Kasianov (violino), Vincenzo Lovallo (violino), Giampaolo Lavorata (viola) e Manuel Pecora (violoncello), con il coordinamento artistico di Lucia Morello. L’evento, con ingresso gratuito, organizzato in collaborazione con il Conservatorio di Musica S. Giacomantonio di Cosenza, ha l’obiettivo di promuovere la cultura dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), attraverso canali di comunicazione che coinvolgano l’intero tessuto sociale.

Mantenere alta l’attenzione sui DSA, argomento ancora poco conosciuto dalla maggior parte delle persone, significa porre le famiglie in condizione di intervenire correttamente accompagnando alla diagnosi i propri figli senza timori ingiustificati. In Calabria, allo stato attuale, oltre all’emergenza delle “mancate diagnosi di DSA“, pochissimi casi diagnosticati rispetto a quelli attesi, mancano fattori di protezione che tutelino e favoriscano il “Diritto ad Apprendere” per quegli studenti che, qualunque sia la causa, si esprimono ed apprendono con modalità personali a volte distanti dai modelli di riferimento.

Per tale motivo l’Associazione Potenziamenti, attraverso i propri volontari, le diverse attività e i servizi, mira a diffondere la cultura dei DSA intesi come neurovarietà, da rispettare e potenziare, ponendo come valore imprescindibile il diritto all’apprendimento da parte delle persone interessate da Disturbi Specifici dell’Apprendimento o Bisogni Educativi Speciali.

I dati

Dall’analisi dei dati del Ministero dell’Istruzione 2020/2021, la regione con minore presenza di diagnosi di DSA, risulta essere la Calabria.

Calabria dati M. I. 2019- 2020 e 2020 – 2021:

In Calabria, su una popolazione scolastica di 268.101 studenti, si registra una percentuale molto bassa di certificazioni 1,6%. Dato l’orientamento scientifico in materia di DSA, che indica una percentuale attesa del 5% di soggetti interessati da DSA, sarebbero dunque circa 9.100 gli studenti con DSA che, non essendo diagnosticati, non possono disporre delle misure didattiche necessarie a garantire loro il diritto allo studio.

Cosa sono i Bisogni Educativi Speciali

Nel corso della vita di ognuno di noi possono presentarsi difficoltà che richiedono una particolare cura ed attenzione per arrivare ad una soluzione positiva e di benessere psico-fisico. Tali esigenze possono avere carattere continuativo oppure presentarsi per periodi circoscritti della vita, in quanto le cause che sono alla loro base possono essere di origine fisica, biologica, fisiologica, psicologica o sociale. Quando tali necessità si manifestano è fondamentale garantire alla persona il diritto al successo formativo.

In tale senso si esprime anche la normativa recente. Tutto deve concorrere alla creazione di un quadro condiviso fra genitori, insegnanti, educatori ed operatori sanitari. Per quanto riguarda le competenze della scuola, la progettazione di una didattica personalizzata ed individualizzata, deve partire già dalle prime fasi di scolarizzazione.

Cosa sono i Disturbi Specifici dell’Apprendimento

Il termine DSA si riferisce a disturbi delle abilità scolastiche caratterizzati da una significativa difficoltà nell’acquisizione di abilità di lettura, scrittura e calcolo che interferiscono con il normale funzionamento del soggetto. Carattere fondamentale dei DSA è la specificità: si tratta infatti di disturbi che interessano uno specifico dominio di abilità in modo significativo, ma circoscritto, lasciando intatto il funzionamento intellettivo generale.

La dislessia è una difficoltà che riguarda la capacità di leggere e scrivere in modo corretto e fluente. Leggere e scrivere sono considerati atti così semplici e automatici che risulta difficile comprendere la fatica di un bambino dislessico. Oltre alla dislessia anche i disturbi definiti come: disgrafia (cattiva grafia), disortografia (frequenti errori ortografici), discalculia (difficoltà nel calcolo), sono Disturbi Specifici dell’Apprendimento. In genere il disturbo si manifesta nel momento in cui il bambino impara a leggere e a scrivere. I segnali più frequenti, che devono far pensare alla presenza di dislessia, fanno la loro comparsa già nei primi anni di scuola.