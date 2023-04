Cosenza, commissione consiliare Protezione civile approva il ‘Piano locale di emergenza’

COSENZA – E’ stato approvato all’unanimità, dalla Commissione consiliare Protezione civile presieduta dalla consigliera comunale Chiara Penna, il “Piano locale di emergenza di Protezione Civile”, il primo in Calabria che attua le linee guida disposte dalla Regione nel 2019. Il piano di emergenza rappresenta un indispensabile strumento per la prevenzione dei rischi, necessario a garantire l’efficacia in termini di capacità di intervento del Comune in caso di eventi calamitosi. Il “Piano locale di emergenza di Protezione Civile” attualmente in vigore è quello adottato da Palazzo dei Bruzi nel 2017.

Era pertanto urgente intervenire per attuare le linee guida disposte dalla Regione con il Dgr del 20 dicembre del 2019. Il modello è stato aggiornato grazie al Settore comunale di competenza, guidato dall’Ing. Antonella Rino, e al supporto del Laboratorio di Cartografia ambientale modellistica idrogeologica interno al dipartimento Dimes dell’Università della Calabria che è anche “Centro di Competenza” del Dipartimento nazionale della Protezione civile.

Quello approvato oggi in commissione, rappresenta uno studio approfondito che rimodula l’intera pianificazione del soccorso in emergenza. Sono state, tra l’altro, individuate e modificate le aree d’attesa, le zone di raccolta ed i perimetri destinati all’emergenza sanitaria. Ora lo strumento è pronto per essere presentato in Consiglio Comunale e dopo l’approvazione il passaggio indispensabile e fondamentale sarà renderlo immediatamente conoscibile ai cittadini.