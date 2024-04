Cosenza, commemorazione Benito Falvo. Caruso: “un politico di razza”

COSENZA – “Sono un socialista e uomo di sinistra, ma da Sindaco rappresento tutta la mia comunità, senza distinzione tra chi mi ha votato e chi ha preferito fare altre scelte. Sono anche un politico che non ha mai visto nell’avversario un nemico che, quindi, non denigro ed a cui riconosco i meriti conquistati sul campo. Benito Falvo è stato un mio avversario politico, ma è stato soprattutto un galantuomo, un grande professionista ed un esponente della destra cosentina e calabrese stimato ed apprezzato, la cui figura merita di essere ricordata. E’ per questo motivo che sono orgogliosamente qui accanto al figlio Fabrizio a commemorare un uomo, un professionista ed un politico che ha dato tanto alla nostra città ed alla Calabria tutta”. Lo ha affermato il sindaco Franz Caruso partecipando alla commemorazione dell’On.Avv. Benito Falvo nell’anniversario della sua nascita, svoltasi ieri sera nella sala consiliare di Palazzo dei Bruzi, a cui ha preso parte, tra gli altri, l’ex Ministro ed ex Sindaco di Roma, Gianni Alemanno.

“Benito Falvo – ha proseguito Franz Caruso – non è stato solo un politico di razza. E’ stato anche un grande avvocato del nostro Foro. Da collega l’ho conosciuto e l’ho stimato molto. A prescindere dalle posizioni politiche differenti, che sono un’altra cosa, tutti abbiamo il dovere di ricordare un figlio della nostra città e della nostra terra che con atti e fatti concreti ne ha rappresentato una espressione significativa e di spessore, contraddistinguendosi anche per i comportamenti seguiti che ne hanno segnato il proprio percorso di vita. Benito Falvo ha calcato la scena politica in un periodo difficile, in cui i voti si conquistavano con il sudore del proprio lavoro e del proprio impegno. Allora non si veniva “nominati” in Parlamento, non si veniva calati dall’alto e questo rendeva necessario assumere sulle proprie spalle gravose responsabilità e lavorare per il bene collettivo anche a dispetto delle proprie appartenenze, laddove si riconosceva una tematica o una problematica collettiva.

Insomma, non si giocava sulla pelle dei cittadini utilizzando una carica per fare dispetto ad un’amministrazione di colore politico differente. Oggi, purtroppo, non è più così per molti, ma non per tutti. Non essendo abituato a fare di tutta l’erba un fascio, è giusto in questa occasione che io ringrazi quanti, deputati di destra, rispetto anche ad un rapporto personale con il sottoscritto, vanno oltre l’appartenenza politica per sostenere la città di Cosenza. Una realtà urbana stracolma di problemi, ereditati dalla passata amministrazione di centrodestra, che stiamo risolvendo con tanta fatica e lavoro incessante e determinato”.

“Nel rinnovare il ricordo affettuoso per la figura di Benito Falvo – ha concluso il sindaco Franz Caruso – in questa sede ritengo necessario ribadire anche il mio personale impegno nella battaglia contro l’autonomia differenziata, che dovrebbe vederci tutti uniti perché questa sciagurata Riforma non discrimina il Meridione ma l’intero Paese, la cui unità è messa in seria discussione, tarpandone le ali della crescita e dello sviluppo”.