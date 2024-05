Cosenza Comics and Games, a Rende due giornate dedicate al fumetto e ai giochi – FOTO

RENDE – Appena terminata la 10 edizione del Comics and Game a Rende. Due giornate dedicate agli amanti del fumetto, del mondo Anime e dei games, non solo elettronici, ma anche da tavolo. Come sempre, grande spazio ai cosplay, l’arte nel travestirsi da personaggi di videogiochi, fumetti, cartoni animati, film o letteratura fantasy.

Complice il clima favorevole e grazie gli ampi spazi della struttura del Parco Acquatico di Rende, è stato possibile ammirare migliaia di cosplayer arrivati da tutta la regione, che, tra gli occhi stupiti dei più piccoli e la nostalgia degli adulti, hanno fatto riassaporare la gioia di una colorata spensieratezza. Emozionanti e accattivanti i travestimenti di chi per un giorno, ha scelto di vestire i panni di un’altra vita, un personaggio, e di regalare la magia di sentissi vicini ai nostri “supereroi”.

Abbiamo dedicato ai cosplay una speciale Fotogallery; termine nasce dall’unione delle parole inglesi “costume” e “play”, che significa proprio identificarsi nel proprio personaggio preferito, che sia un eroe anime (cartoni animati), manga (fumetti) o ispirato ai videogiochi, cercando di imitarne gesti e comportamenti, e soprattutto indossando un costume, normalmente auto-prodotto in casa ma anche acquistato on-line.

Si entra così in quel personaggio grazie anche ai tanti accessori: armi, occhiali, amuleti, mantelli e così via. Il termine “cosplayer” indica invece colui o colei che pratica il cosplay, ed ecco in questi scatti, tutti quelli che nel corso della ‘due giorni’ hanno vestito i panni del proprio personaggio preferito e animato e colorato la decima edizione.

