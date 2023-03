Cosenza: colpo allo spaccio di droga in città, operazione all’alba della Polizia

COSENZA – Operazione dalle prime ore di oggi contro lo spaccio di sostanze stupefacenti in città, condotta dalla Polizia di Stato coadiuvata dalle unità cinofile. Le aree prese di mira sono quelle di via Popilia e della frazione di Sant’Ippolito, dove i poliziotti stanno eseguendo venti misure cautelari a carico di altrettante persone accusate in particolare di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. L’operazione è scattata all’alba e le misure cautelari sono in corso d’esecuzione. Tra le persone fermate anche una coppia.

In aggiornamento