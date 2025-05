Cosenza: colpito da infarto mentre si trovava in auto «ero quasi morto, così mi hanno ridato la vita»

- Advertisement -

COSENZA – Un sabato prefestivo, in vista dell’imminente arrivo delle festività Pasquali, ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Fortunatamente non è stato così e Ciro Florio, un cittadino, in una lettera inviata alla nostra redazione, ha raccontato quanto accadutogli sabato 19 aprile mentre si trovava in auto, in pieno centro a Cosenza ed ha voluto ringraziare la UOC di Cardiologia con Emodinamica che gli ha letteralmente salvato la vita.

Un improvviso e forte dolore al petto e la sensazione immediata che si trattava di qualcosa da sottovalutare: era in atto, infatti, un importante infarto. L’arrivo in auto al Pronto Soccorso di Cosenza, l’immediata presa in carico da parte dei sanitari con il ricovero in terapia intensiva dove, nel giro di una trentina di minuti, grazie alla tempestività dell’intervento, l’uomo è stato salvato.

“Cari concittadini – scrive Ciro – mi corre l’obbligo rendervi partecipe della mia recente disavventura. Il sabato santo, alle 13:00 sono stato colpito da un importante infarto che mi ha concesso solo il tempo di arrivare al Pronto Soccorso dell’ospedale di Cosenza trovandomi fortunatamente in macchina lungo Corso Umberto Umberto. Alle 13.10 ero su una barella in Pronto soccorso quasi morto. Alle 14.00 sono stato trasferito in terapia intensiva. Ho trovato grande professionalità, velocità di esecuzione, capacità e tutto ciò che serviva per salvarmi la vita. Ringrazio l’infermiere Dario Guido, la dottoressa Daniela Chiappetta e la sua équipe che in trenta minuti mi hanno ridato la vita”.

Ciro Florio