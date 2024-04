Cosenza, code e disagi nella consegna delle esenzioni per i farmaci. Ieri rissa sfiorata

COSENZA – Anche oggi vengono segnalati disagi e lunghe code al dipartimento S.E.R.D. dell’Asp di via Fiume, nei pressi dell’Annunziata, nella consegna dei codici per il rinnovo dell’esenzione per il ticket (in base al reddito, alla patologia, per chi ha familiari a carico, invalidità ecc…) e che permettono alle persone di poter poi ritirare i farmaci urgenti, alcuni anche salvavita. Anche su via XXIV Maggio, deve c’è l’altra sede dell’Asp, la situazione non sembra migliore.

Il problema è nel numero insufficiente di operatori allo sportello e di un servizio telematico lento, lamentano le persone in coda, molti di loro anziani. “Ci sono solo due operatori che fanno quello che possono, ma non riescono a gestire tutte le richieste – spiega una signora. Sono in coda da stamattina, dopo che ieri me ne sono tornata a casa. Non ci sono numeri di prenotazione, non si capisce chi è prima o dopo e i computer sono lentissimi. Sono le 11 e ho dei farmaci importanti per il cuore da prendere per mio padre e mi serve il codice dell’esenzione. Ma dopo due ore sono ancora qua in coda sotto il sole“. Ieri si sono registrate le stesse identiche scene con momenti di fortissima tensione che stavano sfociando quasi in rissa, tra lamentele, persone esasperate e richieste di velocizzare la consegna dei rinnovi delle esenzioni (fondamentali per poter ritirare dei farmaci) aumentando il personale allo sportello.