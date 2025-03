Cosenza: cocaina, hashish e marijuana. Carabinieri arrestano in flagranza due giovani

- Advertisement -

COSENZA – Sono stati arrestati in flagranza di reato, due persone, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, nell’ambito di attività di contrasto al fenomeno del commercio della droga nella città di Cosenza. I militari della stazione di Cosenza Centro hanno tratto in arresto un 27enne, trovato in possesso all’interno della sua abitazione, di 36 grammi circa di cocaina, 60 grammi circa di hashish e 10 grammi circa di marijuana insieme con un bilancino elettronico e materiale vario per il confezionamento. A seguito del giudizio direttissimo, il Tribunale di Cosenza ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Gli stessi militari hanno arrestato, ancora una volta in flagranza di reato, un 19enne cosentino. Nella sua abitazione sono stati trovati un chilo e 280 grammi di hashish (12 panetti) ed un bilancino elettronico. L’arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di Cosenza, in attesa dell’udienza di convalida innanzi al GIP presso il locale Tribunale.