Cosenza: cocaina e hashish nella libreria di casa, arrestato 55enne

COSENZA – I carabinieri nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato in flagranza di reato un 55enne cosentino, noto alle Forze di Polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

I militari della stazione di Cosenza Centro, a seguito di una perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto nella disponibilità del soggetto, e sequestrato, circa 40 grammi di cocaina, suddivisi in 7 involucri termosaldati, occultati all’interno di una libreria, circa 4 grammi di hashish, suddivisi in 2 involucri termosaldati ed un bilancino elettronico di precisione. Dalla cocaina e dall’hashish sarebbe stato possibile ricavare 204 e 49 dosi. Per il 55enne è stato disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.