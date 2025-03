Cosenza città che legge. Inaugurata al ‘Divino Caffè’ la quinta delle nove “Free Library”

- Advertisement -

COSENZA – La città di Cosenza insignita del titolo di Città che legge, si unisce alle grandi città europee che promuovono la cultura attraverso le “Free Library”, piccoli scrigni di sapere accessibili a tutti. In tutta Europa, le biblioteche libere sono diventate strumenti di condivisione culturale e rigenerazione urbana, trasformando angoli della città in veri e propri avamposti della lettura.

Anche Cosenza ha sposato questa visione grazie all’impegno dell’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Franz Caruso, che nel suo programma elettorale ha inserito le Free Library come punti strategici e avamposti culturali. In collaborazione con Erranze Letterarie, il progetto prende forma in vari luoghi della città, da piazze a caffetterie, seguendo l’esempio di città come Berlino, Parigi e Madrid.

L’idea delle Free Library nasce con un principio semplice ma potente: rendere la lettura accessibile a tutti attraverso lo scambio libero di libri. Questo modello ha preso piede in Europa nei primi anni 2000, ispirato al movimento Little Free Library nato negli Stati Uniti. In città come Berlino e Amburgo, vecchie cabine telefoniche sono state trasformate in mini-biblioteche di quartiere, diventando simboli di rigenerazione urbana. Parigi ha riempito i suoi arrondissement di boîtes à livres, mentre in Madrid e Barcellona i puntos de libro arricchiscono piazze e caffè. A Londra, le storiche red telephone boxes sono oggi book swaps, mentre nelle città nordiche come Stoccolma e Copenaghen, le biblioteche libere si fondono con il concetto di hygge, invitando alla lettura in ambienti accoglienti.

Anche Cosenza, con la sua rete di Free Library, si inserisce in questo panorama europeo, trasformando la città in una grande biblioteca diffusa. Con l’inaugurazione ieri pomeriggio della “Free Library del Divino Caffè – Sorsi di Cultura su Corso Umberto”, sono salite a 5 le librerie gratuite aperte su un totale di nove entro la prossima metà di aprile.

Un percorso tra libri e incontri: le Free Library di Cosenza

La Bibliocabina di Piazza Loreto – Dal Telefono ai Libri: La Cultura che Chiama – APERTA. Un tempo cabina telefonica, oggi piccolo tempio della lettura. Questo spazio, situato in Piazza Loreto, rappresenta il perfetto esempio di come il riuso urbano possa dare nuova vita agli oggetti in disuso. Qui il sapere non si disperde, ma si rinnova con ogni libro scambiato.

La Free Library del Campanaccio in Via Sabotino – Il Ritrovo dei Lettori Erranti – APERTA. Un angolo di cultura nel cuore della città, dove lettori di ogni età possono scoprire nuove storie tra una chiacchierata e un aperitivo.

La Free Library del Caffè San Francesco – Libri e Caffè: Un Connubio Perfetto – APERTA. Situata in Piazza Europa, questa Free Library è l’ideale per chi cerca un momento di relax e cultura. Qui, tra il profumo del caffè e le pagine di un libro, la lettura diventa un rito quotidiano.

La Free Library del Caffè Italia – Storie di Carta tra i Tavolini – APERTA. Un angolo letterario dove i libri passano di mano in mano come tazzine di caffè. Questo spazio invita alla scoperta, offrendo letture che si adattano a ogni gusto e momento della giornata.

La Free Library del Divino Caffè – Sorsi di Cultura su Corso Umberto – APERTA. In una delle strade più antiche della città, il Divino Caffè ospita una biblioteca libera per tutti gli amanti della lettura. Un luogo dove le parole si intrecciano con il gusto e l’atmosfera accogliente invita a fermarsi e sfogliare un libro.

La Free Library di Primo Salotto del Corso – Corso Mazzini – Un Salotto Letterario all’Aperto (inaugurazione 27 marzo, giornata mondiale del teatro, ore 18.00). Non un semplice punto di scambio, ma un vero e proprio salotto culturale dove chiunque può prendere un libro, leggerlo e lasciarne un altro per il prossimo lettore. Un piccolo angolo di bellezza dedicato alla condivisione del sapere.

La Free Library della Caffetteria Corso Umberto – Parole e Profumi di Caffè (inaugurazione 4 aprile ore 18.00). Nella cornice storica di Corso Umberto, questa Free Library è il luogo ideale per chi ama accompagnare un buon libro con l’aroma del caffè. Un punto di ritrovo per lettori appassionati e curiosi.

La Free Library di Pastasia – Via De Chirico, Rende -Sapori Letterari tra le Pagine (inaugurazione 5 aprile ore 12.00). In un locale che celebra la tradizione gastronomica, nasce una biblioteca che unisce il piacere della lettura a quello della buona cucina. Un’esperienza multisensoriale, dove ogni libro diventa un ingrediente per l’anima.

La Free Library del Caffè Telesio – Libri e Storia nel Cuore della Città Vecchia (inaugurazione 15 aprile ore 17.30). Un’ode alla cultura nel cuore del centro storico. Questa Free Library rappresenta un crocevia tra passato e presente, tra storie di carta e storie di vita, in una delle zone più affascinanti di Cosenza. Grazie al sostegno dell’amministrazione comunale e alla visione del Sindaco Franz Caruso, Cosenza si allinea alle grandi città europee che promuovono la cultura attraverso la condivisione della lettura. Le Free Library, oltre a essere punti strategici di scambio di libri, diventano avamposti culturali, luoghi di incontro dove la lettura si trasforma in un’esperienza collettiva.

Con questo progetto, Cosenza rafforza il suo ruolo di Città che legge, investendo nella cultura come motore di crescita sociale e trasformando le sue strade in una biblioteca diffusa, accessibile a tutti.

Un libro per ogni viaggio

Le Free Library di Cosenza non sono solo scaffali pieni di libri, ma luoghi di incontro, dialogo e scoperta. Ogni libro lasciato è un invito a un nuovo viaggio, ogni libro preso è una porta aperta verso nuovi orizzonti. Grazie alla collaborazione con Erranze Letterarie, questo progetto trasforma la città in un grande libro a cielo aperto, in cui ogni cittadino può scrivere la propria pagina. Prendi un libro, lascia un libro (Take a book, leave a book) e diventa parte di questa grande avventura culturale!