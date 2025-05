Cosenza: cinquantenne trovato senza vita in un appartamento, disposta l’autopsia

- Advertisement -

COSENZA – Un uomo di 50 anni, Giovanni Fuoco, è stato trovato cadavere in un appartamento a Cosenza, due giorni fa, nella zona dell’ultimo lotto di via Popilia. Sono stati i carabinieri ad intervenire a seguito delle segnalazioni ricevute da alcuni vicini di casa, che avrebbero provato a mettersi in contatto con lui senza esito, preoccupati anche per il forte odore proveniente dal pianerottolo. Hanno provato a bussare alla sua porta e a contattarlo per telefono ma senza ricevere risposta.

All’interno dell’appartamento, i militari hanno trovato il corpo dell’uomo riverso a terra in una posizione che è stata definita dai carabinieri ‘non naturale’; elemento che ha fatto scattare ulteriori accertamenti. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, ma sarà l’esame autoptico disposto dalle autorità competenti, a chiarire le cause del decesso.