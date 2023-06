Cosenza: cinquantenne perseguita il suo ex, aggressioni anche davanti ai tre figli minori

COSENZA – La Polizia di Cosenza ha eseguito ieri una misura cautelare personale del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dal suo ex compagno e dai prossimi congiunti, nei confronti di una cinquantenne cosentina, gravata da precedenti specifici.

La misura è stata emessa dal GIP presso il Tribunale di Cosenza su richiesta della locale Procura della Repubblica, diretta dal dott. Mario Spagnuolo e l’indagata è ritenuta responsabile di atti persecutori ai danni del suo ex convivente, vittima di continue molestie e minacce anche dopo l’emanazione del provvedimento di Ammonimento da parte del Questore di Cosenza. Comportamenti che hanno causato alla vittima uno stato di ansia e di paura ed un fondato motivo di temere per la sua incolumità.

Pedinamenti e aggressioni anche davanti ai loro figli

I fatti sarebbero iniziati dal mese di luglio 2021. La cinquantenne si sarebbe appostata con la sua autovettura nei pressi dell’abitazione dell’ex, e lo avrebbe pedinato fino al luogo di lavoro. Come se non bastasse si sarebbe presentata nella sua abitazione nel cuore della notte, inveendo nei suoi confronti e percuotendo la vittima, con minacce di azioni lesive della sua incolumità. La Polizia è riuscita a comprovare quanto dichiarato dalla vittima, aggredita verbalmente anche in presenza degli operatori della Polizia di Stato.

Una situazione pericolosa secondo gli investigatori anche alla luce del fatto che i loro tre figli minori, in più occasioni, avrebbero assistito, inermi e terrorizzati, alle aggressioni verbale e fisiche della madre verso il loro padre. Per questi motivi è stato emanato un provvedimento del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, con l’ulteriore prescrizione, in caso di contatto occasionale, di allontanarsi dalla stessa, raggiungendo la distanza di metri 500, nonché di astenersi di contattarla con qualsiasi mezzo.