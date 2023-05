Cosenza, Ciacco e Costanzo affiancheranno l’azione dell’Esecutivo di Franz Caruso

COSENZA – “Due giovanissimi consiglieri Comunali, Giuseppe Ciacco ed Antonello Costanzo, da oggi affiancheranno l’azione amministrativa che sta portando avanti il mio Esecutivo Comunale, potenziandola, ne sono certo, complessivamente”. E’ quanto afferma il sindaco Franz Caruso che ieri pomeriggio ha firmato l’incarico di supporto al sindaco al consigliere Comunale del gruppo Psi, Antonello Costanzo, per le materie inerenti a tributi e riscossione ed al consigliere Giuseppe Ciacco, del gruppo consiliare Franz Caruso Sindaco, per le materie riguardanti pari opportunità, politiche per l’infanzia, diritti dei bambini, educazione, contrasto alle discriminazioni ed equilibrio di genere, politiche migratorie, integrazione, minoranze etniche, interventi a favore delle persone con disabilità, volontariato associativo.

“Temi e materie importantissime – prosegue il sindaco Franz Caruso – che Antonello e Giuseppe seguiranno con la responsabilità e la determinazione che li contraddistinguono, conseguendo risultati importanti per la collettività. Ho sempre ritenuto fondamentale il coinvolgimento dei giovani nella vita amministrativa dell’Ente, con il necessario supporto dei “veterani”, per incidere positivamente anche nella formazione delle classi dirigenti del futuro.

E’ sempre stato, infatti, per me motivo di orgoglio avere nella mia maggioranza consiliare tanti giovani preparati che, seppur alla prima esperienza politico/amministrativa, offrono un contributo fondamentale alle politiche di governo che si stanno portando avanti grazie anche alla loro freschezza d’azione ed appassionato coinvolgimento. Preparare il domani di Cosenza significa offrire iniezioni di fiducia alle nuove generazioni per aiutarle ad essere protagoniste del loro presente e del loro futuro, avvicinandole alla politica ed alle istituzioni, anche per cambiarle laddove necessario

“Con questo auspicio – conclude il Primo Cittadino – ringrazio Antonello e Giuseppe per aver accettato di assumere un incarico gravoso ma che, ribadisco, porteranno avanti con successo”.