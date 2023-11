Cosenza, che ne sarà di Amaco? Dipendenti preoccupati in Comune in attesa di risposte

COSENZA – In queste ore si sta svolgendo la seduta consiliare a Palazzo dei Bruzi al fine di consentire un’attenta ricognizione della documentazione relativa al bilancio consolidato, alla luce degli ultimi accadimenti che hanno riguardato AMACO. Dopo il fallimento e la relativa liquidazione decretata dal Tribunale di Cosenza dell’azienda di trasporti pubblico locale dell’area urbana, i 132 dipendenti chiedono ora di conoscere le loro sorti lavorative.

Momenti di attesa per scongiurare il timore che pesa su molti padri di famiglia di non poter più avere una stabilità economica. Alcuni in prepensionamento, altri preoccupati di dover dover affrontare da domani una situazione di precariato. Il Comune dovrà cercare di capire ora come salvare la situazione e cercare di tamponare la crisi Amaco nella chiusura del bilancio, per garantire la continuità del servizio di trasporto locale e per tutelare i lavoratori.