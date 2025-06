“Cosenza che Balla”: musica, balli e tradizione per animare le serate estive della città

- Advertisement -

COSENZA – Prende il via giovedì 27 giugno, a partire dalle ore 20:30 presso Piazzetta Largo di Lauro in via Popilia, la seconda edizione di “Cosenza che Balla”, l’iniziativa pensata per offrire svago, socialità e leggerezza a chi resta in città durante i mesi estivi, in particolare agli anziani e alle fasce più fragili della popolazione.

Dopo il successo dello scorso anno, la manifestazione torna con una formula consolidata: musica dal vivo, balli di gruppo e momenti di convivialità all’aria aperta. Ad animare la prima serata saranno Enzo Iannuzzi, la maestra di ballo Nadia Perna, specializzata in balli di gruppo e liscio, e la voce inconfondibile di Stefania Covello, in arte “Asia”.

L’evento è organizzato dagli assessori Francesco De Cicco e Pasquale Sconosciuto, con il patrocinio del Comune di Cosenza e la collaborazione del Circolo Acli Centro Storico APS.

Ma “Cosenza che Balla” non si fermerà qui. La rassegna proseguirà per tutta l’estate, con appuntamenti settimanali previsti da fine giugno e per i mesi di luglio, agosto e settembre, trasformando vari angoli della città in piccoli palcoscenici a cielo aperto dove musica, sorrisi e comunità si incontrano.

Durante ogni serata sarà inoltre possibile degustare prodotti locali e bevande fresche, promuovendo anche le eccellenze gastronomiche del territorio in un’atmosfera di festa e condivisione.

Un’occasione preziosa – commentano gli organizzatori – per dare valore al tempo libero dei cittadini, in particolare degli anziani, spesso soli nei mesi estivi, e per riaccendere la vita di quartiere nel segno della cultura popolare e dell’inclusione.