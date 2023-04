Cosenza, Cgil presenta il libro ‘Processo alla solidarietà: La giustizia ed il caso Riace’

COSENZA – La Camera del Lavoro Cgil di Cosenza, nell’ambito dei festeggiamenti per i suoi 110 anni, ha organizzato per venerdì 28 aprile, alle 17.30, presso il salone della Cgil, a piazza della Vittoria, in collaborazione con “Inpact: scuola di politiche” dell’Unical, la presentazione del libro curato da Giovanna Procacci, Domenico Rizzuti e Fulvio Vassallo Paleologo “Processo alla solidarietà: La giustizia ed il caso Riace”.

“Come Cgil di Cosenza – dichiara Massimiliano Ianni, segretario generale della Cgil Cosenza – abbiamo da sempre riconosciuto a Mimmo Lucano e alla sua esperienza di accoglienza, solidarietà e inclusione verso i migranti una grande valenza e una prova tangibile che è possibile contrastare lo spopolamento e la desertificazione sociale dei nostri paesi. Per questa ragione ci è sempre apparso abnorme e insensata la sua condanna, basata su presupposti ideologici e pregiudizi politici. Nell’esprimere piena solidarietà e vicinanza a Mimmo Lucano e a tutti i processati, noi con negli occhi la strage di Cutro su cui continuiamo a chiedere verità e giustizia, traendo spunto dalla discussione sul libro, vogliamo ribadire il nostro impegno per la diffusione dei modelli solidaristici di accoglienza, contro le logiche securitarie, xenofobe, e inumane”.

Dopo i saluti introduttivi di Massimiliano Ianni e del Direttore Inpact: Scuola di Politiche dell’Unical, Francesco Raniolo, interverranno Carlo Caprioglio e due curatori del libro: Giovanna Procacci e Domenico Rizzuti. Subito dopo le docenti Unical, Maria Francesca D’Agostino e Donatella Loprieno, e Massimo Covello, Cgil Calabria, discuteranno del “Processo alla solidarietà: La giustizia ed il caso Riace” con gli autori.