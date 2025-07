Cosenza, centro storico a secco: stop all’acqua per lavori urgenti su Corso Telesio

COSENZA – Interruzione dell’erogazione idrica domani, giovedì 31 luglio, nel centro storico, per consentire l’effettuazione di alcuni lavori di riparazione di una condotta idrica comunale di distribuzione, a seguito di una rottura verificatasi in Corso Telesio. Lo comunica il settore Manutenzione di Palazzo dei Bruzi. L’interruzione, che interesserà soprattutto le zone di Corso Telesio e Casali, si renderà necessaria a partire dalle ore 8,00 di giovedì 31 luglio, fino al termine dei lavori di riparazione, per consentire i quali sarà chiuso il Serbatoio di Portapiana Vecchio.

