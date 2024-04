COSENZA – Censimento popolazione e abitazioni 2024 per il Comune di Cosenza: reclutamento di 12 rilevatori. Con determinazione dirigenziale, il Comune di Cosenza ha pubblicato l‘avviso pubblico e domanda di partecipazione, per a selezione di 12 rilevatori per il censimento permanente. L’Istat ha indicato che il numero dei rilevatori per l’attività censuaria per il Comune di Cosenza è pari a n. 12 unità.

Censimento popolazione e abitazioni 2024: termine, requisiti e domande

La presentazione delle domande avrà come termine massimo il 6 maggio 2024 alle ore 12:00. Dovrà essere inviata tramite Pec all’indirizzo comunedicosenza@superpec.eu oppure consegnata a mano presso il protocollo Generale del Comune di Cosenza in Piazza Censio (Palazzo Ferrari) durante di orati di apertura.

Nella domanda di ammissione che dovrà essere firmata dall’interessato, gli aspiranti reclutatori dovranno inserire i propri dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale, data nascita e residenza), dichiarare di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per l’assunzione nel pubblico impiego (cittadinanza italiana o europea, non avere reati penali, la non destituzione o non dispensa dall’impiego presso la PA), il titolo di studio, eventuali servizi prestati presso le Amministrazioni pubbliche, essere disponibile ad operare in qualsiasi zona del territorio di competenza dell’ufficio comunale di Censimento e l’insussistenza di cause di incoferibilità/incompatibilità.

I requisiti richiesti: età non inferiore a 18 anni, essere in possesso di un diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio equipollente, saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC e Tablet), possedere adeguate conoscere informatiche (Internet e posta elettronica), avere un’esperienza in materie di rilevazioni statistiche e godere dei diritti politici e non aver subito condanne, possedere cittadinanza italiana, europea o regolare permesso di soggiorno.

Compensi:

L’incaico ai rilevatori sarà retribuito in base ai modelli validati che gli stessi produrranno. La cifra lorda che l’Istat riconosce è di:

– 18 euro per ogni questionario compilato con intervista faccia a faccia con tecnica CPI presso l’abitazione della famiglia

– 11 euro per ogni questionario compilato tramite intervista telefonica da parte di un operatore comunale o di un rilevatore

– 9 euro per ogni questionario compilato presso il CCR tramite intervista faccia a faccia da parte di operatore comunale o rilevatore

– 5 euro per ogni questionario compilato via Web in maniera autonoma dalla famiglia stessa presso il CCR con il supporto di un operatore comunale o rilevatore

L’importo riconosciuto per ogni questionario restituito secondo le diverse modalità di compilazione, sarà aumentato di 4 euro se il rilevatore o l’operatore che effettua l’intervista ha completato il percorso di formazione e superato il test finale. Infine, per ogni operatore addetto all’UCC e ogni rilevatore che completa con successo il percorso formazione e supera il test finale, sarà riconosciuto un contributo specifico pari a 25 euro a cui saranno detratte le quote relative ad oneri e imposte a carico del Comune e del rilevatore stesso.

Valutazione dei titoli e punteggi

Le domande presentate saranno verificate in merito al possesso dei requisiti minimi, nonché valutate relativamente ai titoli culturali e delle esperienze dichiarate e si procederà alla quantificazione dei punteggi da attribuire secondo la seguente griglia già usata nei passati censimenti:

Laura triennale: 2 punti

Laurea specialistica matrignale o vecchio ordinamento: 4 punti

Laura in scienza statistiche: ulteriori 2 punti al punteggio attribuito

Corsi post universitari con superamento dell’esame finale, specializzazione/master: massimo 1 punto per titolo