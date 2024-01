Cosenza, cemento alla base di 3 alberi appena piantumati rimosso dalla municipale. Turco “intollerabile”

COSENZA – Cosa ci fa del cemento alla base di alcuni alberi piantati da poco in centro a Cosenza? È quello che si è chiesto il consigliere comunale Francesco Turco rimasto sbalordito da quanto visto con i suoi occhi questa mattina su via Nicola Serra. Dopo aver prontamente fatto intervenire la municipale, che ha rimosso il cemento evidentemente messo li da qualche incivile, si è lasciato andare ad uno sfogo su Facebook, pubblicando le foto e parlando di gesto intollerabile al verde pubblico.

“Tutto questo è davvero intollerabile! Ringrazio gli istruttori della polizia municipale Patrizia Ciarlo e Carmelo Lequoque che sono prontamente intervenuti per eliminare il cemento che qualche scellerato ha messo alla base di 3 alberi recentemente piantumati su via Nicola Serra. Il verde pubblico, che in questi mesi sitiamo implementando, non può essere maltrattato per meri scopi personali di qualcuno. Non lo consentiremo!”