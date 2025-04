Cosenza celebrerà la Giornata Mondiale dei Rom, con un doppio appuntamento

- Advertisement -

COSENZA – Domani, martedì 8 aprile, la città Cosenza celebrerà la Giornata Mondiale dei Rom. Lo annuncia il Presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Mazzuca. L’evento, promosso dalla Presidenza del Consiglio comunale in collaborazione con l’Associazione di Promozione Sociale Lav Romanò e la Consulta Intercultura del Comune di Cosenza, vuole essere un omaggio alla cultura, alla storia e ai diritti delle comunità romanès.

Un appuntamento doppio: alle ore 11, sarà apposta una targa commemorativa al Parco Nicholas Green. Per condividere questo importante momento di riflessione e celebrazione, saranno presenti, oltre al Presidente del Consiglio comunale Giuseppe Mazzuca, la consigliera comunale Alessandra Bresciani che si è molto battuta per l’istituzione della Consulta Intercultura del Comune di Cosenza, altri rappresentanti di Palazzo dei Bruzi, della stessa Consulta Interculturale e della comunità rom locale. L’iniziativa si inquadra nella Giornata Mondiale dei Rom, significativa occasione per dare visibilità a una cultura troppo spesso ignorata e per ribadire l’importanza di contrastare discriminazioni e stereotipi.

La giornata fu istituita per celebrare la cultura, la storia e i diritti delle comunità romanès e fu indetta nel 1990 a Serock, in Polonia, in occasione del 4° congresso mondiale dell’Unione internazionale dei Rom (IRU), in ricordo del primo grande incontro internazionale dei rom, tenutosi a Londra nel 1971. L’apposizione della targa al Parco Nicholas Green di Cosenza non è solo un gesto simbolico, ma un vero riconoscimento dell’identità e della dignità del popolo rom che da secoli contribuisce ad innervare il tessuto sociale e culturale del nostro Paese e della città di Cosenza.

Il programma prevede nel pomeriggio di martedì 8 aprile, a partire dalle ore 14,30, al Comune di Cosenza, nella sala consiliare, la presentazione dell’opuscolo “Rom e Sinti. Un popolo da conoscere”, curato dall’APS Lav Romanò. Sarà un’ulteriore opportunità per approfondire temi importanti, superare stereotipi e costruire un dialogo aperto tra culture.