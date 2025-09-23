HomeArea Urbana

Cosenza: celebrato nella Parrocchia di Sant’Aniello il patrono della Guardia di Finanza

Solenne cerimonia religiosa alla Parrocchia di Sant’Aniello Abate. Presenti le autorità civili e militari, i finanzieri in servizio e in congedo, e l’Arcivescovo Checchinato che ha officiato la messa

COSENZA – Si è svolta nella mattinata di ieri, presso la Parrocchia di Sant’Aniello Abate di Cosenza, la celebrazione della Santa Messa in onore di San Matteo, patrono della Guardia di Finanza. La funzione religiosa è stata presieduta dall’Arcivescovo Metropolita di Cosenza-Bisignano, Monsignor Giovanni Checchinato, alla presenza delle massime autorità civili e militari della provincia, oltre a numerosi appartenenti al Corpo, sia in servizio che in congedo, aderenti all’A.N.F.I. Durante l’omelia, l’Arcivescovo ha richiamato la figura di San Matteo, simbolo di conversione e dedizione, paragonandola all’impegno quotidiano delle Fiamme Gialle nella tutela delle libertà economico-finanziarie e del bene collettivo.

Al termine della funzione, dopo la lettura della “preghiera del Finanziere”, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza, Col. Giuseppe Dell’Anna, ha inteso ringraziare il Vescovo di Cosenza, Monsignor Giovanni Checchinato, per aver officiato la celebrazione eucaristica, Don Salvatore Fuscaldo, parroco della Chiesa dove è stata celebrata la funzione religiosa, il Capo Servizio Assistenza Spirituale del Comando Regionale Calabria, Don Antonio Pappalardo, per la sua costante vicinanza alle Fiamme Gialle della Regione e tutte le Autorità civili e militari per essere intervenute.

