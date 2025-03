Cosenza celebra le donne tra arte, storia e letteratura: ecco tutte le iniziative

- Advertisement -

COSENZA – In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Franz Caruso, ha promosso per sabato 8 marzo, un doppio appuntamento. Il primo è in programma alle ore 15,00 ed è una passeggiata tra i musei della città dal titolo “Donne in mostra. Viaggio nel tempo tra arte, storia e cultura”, a cura dell’esperta d’arte e guida turistica Paola Morano. Si tratta di un itinerario guidato attraverso alcuni dei principali musei di Cosenza, pensato proprio per celebrare la Giornata Internazionale della Donna. Un viaggio nel tempo che metterà in luce figure femminili, opere e vicende storiche spesso poco conosciute, valorizzando il ruolo delle donne nella costruzione dell’identità culturale calabrese e non solo. Il ritrovo dei partecipanti è fissato per sabato 8 marzo alle ore 15,00 a Palazzo Arnone dove saranno condotti alla scoperta della Galleria Nazionale.Una visita sul tema “Donne a confronto tra sacro e profano”. Alle ore 16,00 ci si trasferirà a Villa Rendano per una visita alla dimora storica ed al Museo “Consentia Itinera” dove è previsto un percorso multimediale sulla fabbrica del Duomo di Cosenza e il monumento di Isabella d’Aragona, regina di Francia. Alle ore 17,00, trasferimento al Museo dei Brettii e degli Enotri dove si potrà ammirare la collezione archeologica sul tema “Le donne tra storia e archeologia, gioielli degli Enotri e dei Brettii”. L’itinerario dovrebbe terminare intorno alle ore 18,00. Per prendervi parte è obbligatorio prenotarsi via mail all’indirizzo morano.paola40@gmail.com oppure su WhatsApp al numero telefonico 320.6127574.

La visita alla Pinacoteca della Galleria Nazionale ed al Museo dei Brettii e degli Enotri è gratuita per le donne, anche in virtù dell’adesione delle due strutture pubbliche alla circolare della Direzione Generale dei Musei che prevede, come era accaduto lo scorso anno, che, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, sabato 8 marzo l’ingresso sia gratuito per le donne nei musei, nei parchi archeologici, nei complessi monumentali, castelli, ville e giardini storici e altri luoghi della cultura statali.

Per la visita al Museo Consentia Itinera è previsto, invece, un ticket ridotto di 3,00 euro. L’altro appuntamento previsto per l’8 marzo dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Franz Caruso e dalla consigliera delegata alla Cultura, Antonietta Cozza, si inserisce nell’ambito della nuova rassegna libraria “Un marzo di libri” per promuovere la lettura, la diffusione del sapere e la valorizzazione del patrimonio culturale cittadino. Alle ore 17,30 in programma la presentazione, al Museo dei Brettii e degli Enotri, del libro di Antonella Cilento “La Babilonese”, edito da Bompiani. Un romanzo che, attraverso una scrittura intensa e raffinata, racconta la forza delle passioni e la complessità delle relazioni umane. L’incontro con l’autrice offrirà l’occasione di approfondire temi come la memoria, il desiderio e il potere evocativo della parola. Dopo i saluti del Sindaco Franz Caruso, discuteranno con l’autrice, la giornalista Rosa Cardillo e il critico letterario Antonella Falco.

L’iniziativa sarà impreziosita dalle letture di Federica Montanelli e dagli interventi musicali del duo di violini formato da Apolline Tchorek e Zaira Caridad Vallone del Conservatorio di musica “Stanislao Giacomantonio”. L’incontro sarà moderato dalla delegata alla Cultura del Sindaco, Antonietta Cozza.

“Un trauma – si legge nelle note che accompagnano il libro – costruisce un inceppo della memoria: finché non è superato ce lo racconteremo, in attesa che le parole lo esauriscano”. In questo vertiginoso romanzo di romanzi ciascun personaggio ha un immenso dolore e un amore ardente da attraversare, e dunque da narrare. Dalla scrittura cuneiforme alla memoria dei computer, da una favolosa città antica alla Londra vittoriana fino a Napoli, che – come scrisse Malaparte – somiglierebbe a Ninive se non fosse stata distrutta, La babilonese ci interpella: può la fiamma della vendetta sopravvivere a chi la cerca e restare sempre viva, come quella della passione?”. Antonella Cilento, la scrittrice napoletana, autrice de “La Babilonese”, ha creato Lalineascritta, uno dei primi laboratori a proporre in Italia l’insegnamento della scrittura creativa. Dal 2019 ha ideato e coordina il primo Master di scrittura ed editoria del Sud Italia, SEMA, in partnership con l’Università “Suor Orsola Benincasa”. Tra le sue opere, tradotte in numerosi paesi, si ricordano “Asino chi legge” del 2010 e “Lisario o il piacere infinito delle donne”, del 2014, finalista al Premio Strega e vincitore del Premio Boccaccio.