Cosenza celebra la ‘La forza delle donne’: il convegno organizzato dalla First Cisl

COSENZA – Il sindacato FIRST CISL territoriale di Cosenza organizza per la data del 6 giugno 2023 alle ore 10:00 presso l’aula magna “Aldo Cannata” dell’istituto Maiorana – Valentini di Castrolibero un convegno su “La forza delle donne”. È questo il titolo dell’iniziativa che celebra le donne negli ambiti: banca, economia, comunicazione e sport.

A coordinare i lavori toccherà alla giornalista del Corriere della Sera, Giusy Fasano. Al tavolo dei relatori invece la dirigente scolastica Maria Gabriella Greco, Carmela Nicoletti – segretaria UST Cisl Cosenza, Mario Loreto Via – segretario provinciale FIRST CISL di Cosenza, Gabriella Pastore – vice direttrice generale BCC Mediocrati, Patrizia Ordasso – responsabile relazioni industriali Intesa San Paolo, Anna Noto – HEAD of Compliance ING BANK FRANCE, Rosalba Forciniti – Olimpionica di Judo, Lidia Baratta – giornalista Quotidiano Linkiesta, Gabriella D’atri – giornalista Rai, con la testimonianza speciale di Flavia Miceli – campionessa nazionale di Squash.

“La First Cisl organizza questo importante progetto, che vede coinvolti anche gli studenti, per valorizzare il ruolo femminile nelle posizioni apicali aziendali, così da testimoniare le pari opportunità nel mondo del lavoro. Si raccontano le storie di donne che, con forza e tenacia, sono state in grado di fare la differenza”, dichiara Mario Loreto Via – segretario provinciale FIRST CISL di Cosenza.