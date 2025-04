Cosenza celebra la Giornata Internazionale del bacio: passeggiata artistico-letteraria tra poesia, arte e libertà

- Advertisement -

COSENZA – Domani, domenica 13 aprile alle ore 17:00, in occasione della Giornata Internazionale del Bacio, il Comune di Cosenza, insieme a Erranze Letterarie, che ha proposto l’evento, e Arcigay Cosenza, organizza una suggestiva passeggiata artistico-letteraria lungo il MAB di Corso Mazzini, per celebrare il bacio come espressione universale d’amore, di affetto e di libertà.

La giornata Internazionale del bacio

La Giornata Internazionale del Bacio nasce per ricordarci la bellezza di un gesto semplice e potente, ma anche per affermare il diritto di ogni persona ad amare ed essere amata, liberamente e senza pregiudizi. È una giornata per celebrare l’intimità, ma anche per stigmatizzare ogni forma di discriminazione, perché nessun bacio dovrebbe mai essere nascosto, giudicato o temuto. Durante la passeggiata, i partecipanti saranno guidati in un percorso tra soste poetiche e immagini iconiche, dove saranno esposti e raccontati i baci più celebri della storia dell’arte. Baci rubati, baci di guerra, baci di pace, baci tra bambini, tra amanti, tra amici e sconosciuti. Ogni bacio è una storia, un tempo sospeso, un ponte tra due anime.

Come scriveva Pablo Neruda, “in un bacio, saprai tutto quello che ho taciuto”. E Paul Éluard aggiungeva: “nel bacio si mescolano due anime come due acque che si uniscono”. Un bacio, come ci ricorda Victor Hugo, “è l’incanto del primo amore che rivive in ogni tempo”, mentre Guy de Maupassant ci svela che “un bacio legittimo non vale mai quanto un bacio rubato”. E se Ingrid Bergman diceva che “il bacio è un trucco divino per interrompere la conversazione quando le parole diventano superflue”, la poesia ci insegna che talvolta, un solo bacio vale più di mille discorsi.

Il ritrovo è presso la Fontana di Giugno, da cui prenderà il via un cammino tra arte e parole, tra libertà e bellezza. Un invito a riconoscere il valore dei gesti semplici, a camminare contro l’indifferenza, e a lasciare che la poesia apra spazi nuovi nel cuore della città. L’iniziativa è gratuita e aperta a tuttə. Nessuno escluso. Perché ogni amore ha diritto al suo bacio.