Cosenza celebra la Giornata della Ristorazione, punta di diamante dell’economia italiana

COSENZA – L’ospitalità italiana al centro della Giornata della Ristorazione in programma domani, venerdì 28 aprile. La prima giornata nazionale è stata voluta da Fipe Confcommercio – Federazione Italiana Pubblici Esercizi, per celebrare una delle punte di diamante dell’economia italiana: la ristorazione. Un’iniziativa popolare, inclusiva, solidale e profondamente etica che ha come obiettivo primario quello di invitare tutti gli italiani a celebrare la condivisione di un rinnovato sentimento di comunità.

Oltre 5.000 i ristoratori aderenti in tutta Italia che saranno chiamati a proporre nei loro locali un piatto a base di pane scelto come simbolo di questa prima edizione. Il pane simbolo di condivisione alimento che da sempre unisce gli uomini e testimonia il desiderio umano non solo di sopravvivere, ma di vivere assieme: con-dividere.

Cosenza aderisce alla 1^ edizione della Giornata nazionale della Ristorazione

Numerose le adesioni anche nella provincia di Cosenza dove per l’occasione presso la sede di Confcommercio Cosenza, si terrà alle 9:30 un evento che vedrà coinvolte scuole, giornalisti enogastronomici e i ristoratori che insieme cercheranno di tracciare il percorso della ristorazione nel nostro territorio.

Alla manifestazione guidata dalla Presidente di Fipe-Confcommercio Cosenza Laura Barbieri parteciperanno: la Direttrice di Confcommercio, Maria Santagada; la consigliera delegata della provincia di Cosenza, Pina Sturino; la preside dell’IIS Mancini di Cosenza, Graziella Cammalleri; il giornalista enogastronomico, Vincenzo Alvaro; il consigliere della Federazione Italiana Cuochi, Carmelo Fabbricatore; il consigliere Fipe Cosenza, Enrico De Luca.