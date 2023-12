Cosenza celebra la Beata Vergine di Loreto, patrona dell’Aeronautica Militare

COSENZA – Nell’anno del centesimo anniversario dalla nascita dell’Aeronautica Militare, non poteva mancare anche a Cosenza la celebrazione della Beata Vergine di Loreto, patrona dell’Arma Azzurra e di tutti gli aviatori. Organizzata dal Distaccamento Aeronautico di Montescuro, la celebrazione eucaristica svoltasi stamane nella Chiesa Sacro Cuore di Gesù è stata officiata dal S.E.R. Mons. Giovanni Checchinato, Arcivescovo di Cosenza e ha visto la partecipazione di numerose autorità civili e militari tra le quali il Vicario del Prefetto di Cosenza, dr.ssa Rosa Correale, ed il Questore Giuseppe Cannizzaro.

Il Comandante del Distaccamento Aeronautico, Ten.Col. Massimo Alligri, al termine della cerimonia, ha voluto ringraziare l’arcivescovo per il prezioso momento di riflessione che ha inteso condividere con le sue parole nel corso dell’omelia, sottolineando quanto tutto il personale dell’Aeronautica Militare sia mosso “dalla passione e dalla fede nei confronti della Vergine Lauretana a cui ci si affida nei momento di difficoltà, non solo nella vita professionale ma anche nella vita quotidiana. Celebrare la Santa Patrona in un momento di crescente instabilità dello scenario geopolitico mondiale significa essere consapevoli dell’importanza del ruolo che siamo chiamati a svolgere, dei riferimenti valoriali che esprimiamo continuamente con le nostre azioni e del costante orientamento a compiere al meglio il nostro quotidiano dovere, con ferma determinazione, spirito propositivo, umiltà e senso di responsabilità, sempre al servizio del nostro amato Paese”. Il Comandante ha concluso il suo intervento sottolineando le parole che Papa Francesco ha rivolto alla Forza Armata in questa occasione: “L’Aeronautica Militare sia custode della vita, della giustizia e della pace”.

La celebrazione odierna è stata anche l’occasione per ricordare tutti coloro che hanno donato la vita per la difesa delle istituzioni democratiche e quelli che tuttora sono impegnati in Italia ed all’estero per portare pace e speranza nei luoghi dove questi valori hanno perso di significato.

Il Distaccamento Aeronautico di Montescuro, assicura il supporto logistico all’attività addestrativa in materia di Force Protection per i reparti speciali dell’Aeronautica Militare e quello delle altre Forze Armate.

Garantisce con proprio personale specialista, il funzionamento degli apparati di telecomunicazione, informatica operativa e assistenza alla navigazione aerea, fornendo ospitalità agli apparati dell’Esercito Italiano e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto. Inoltre, la Stazione Meteorologica insediata nel Reparto, è inclusa nella rete di osservazione del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare. Nel rispetto degli standard previsti dall’Organizzazione Metereologica Mondiale (OMM), effettua la rilevazione delle variabili atmosferiche e dei fenomeni in atto con l’impiego di personale qualificato e l’utilizzo di strumenti di misurazione tecnologici.