Cosenza, catturato un grosso cinghiale su via De Rada. Si aggirava da giorni nei pressi della scuola

COSENZA – La presenza dei cinghiali in città è cosa oramai ben nota. Sempre più spesso, infatti, vengono avvistati gli ungulati a spasso nei quartieri e tra i palazzi in cerca di cibo. Anche a Cosenza nel corso si questi ultimi anni diverse sono state le segnalazioni da parte dei cittadini sulla loro presenza. Negli ultimi giorni, al Comune di Cosenza, era stata segnalata la presenza di un grosso cinghiale che si aggirava su via De Rada in particolare nei pressi dell’istituto scolastico, con non poche preoccupazioni anche da parte dei genitori oltre che dei residenti.

Cinghiale catturato su via De Rada

Grazie anche alla presa in carico immediata della problematica da parete dall’Assessore Francesco De Cicco, l‘ambito Territoriale di Caccia Cosenza 3 ATC CS3, ha interessato l’ente Diegotek “IL SOLENGO” preposto proprio alla cattura del grosso esemplare lì dove non è possibile effettuare la selezione di caccia. Cosa che è avvenuta con successo: il cinghiale è stato avvistato e successivamente catturato.