COSENZA – Per Cosenza-Catanzaro gli ultimi biglietti messi in vendita dalle 10 di stamattina sono stati venduti nel giro di un amen. Si avvicina il giorno del derby con un Marulla tutto esaurito. Sarano poco meno do 20mila i tifosi che assisteranno al derby di Calabria in programma domenica pomeriggio alle 16:15. Non sarà una gara come tutte le altre e per questo sono arrivate anche delle ordinanze con divieti e limitazioni.

Cosenza-Catanzaro: ecco i divieti per ordine pubblico

Dopo l’ordinanza sindacale sul divieto di vendita e consumo di bevande alcoliche, emanata su espressa indicazione della Questura di Cosenza, arriva l’ordinanza della Municipale che per disciplinare la viabilità intorno alla zona interessata dall’evento sportivo. Il provvedimento è stato adottato per motivi di ordine pubblico sì da consentire l’afflusso ed il deflusso delle tifoserie. In particolare, non solo la chiusura abituale di viale Magna Grecia, ma anche il divieto di sosta con rimozione su Via degli Stadi.

Attestato che, si legge nell’ordinanza, “ le rispettive tifoserie costituiscono motivo di apprensione per il mantenimento dell’ordine pubblico, in tal misura da indurre a emanare un’idonea disciplina della viabilità intorno alla zona interessata dall’evento sportivo in esame, così da consentire l’afflusso e il deflusso delle tifoserie in modo separato, in tempi rapidi e, quindi, senza rischi per la pubblica incolumità”. L’ordinanza della Polizia Municipale è motivata, inoltre, dalla necessità di ottemperare alla richiesta, da parte della Questura, di adottare una specifica regolamentazione della circolazione stradale”.

Chiusura di viale Magna Grecia e divieto di sosta su Via degli stadi

L’ordinanza prevede per domenica 3 marzo, a partire dalle ore 12:00 fino alle 20:00 e comunque fino alle cessate esigenze:

1) DVIETO DI TRANSITO veicolare e pedonale su:

Viale Magna Grecia

Via G. Formoso, nel tratto compreso tra via Veterani dello Sport e Viale Mgana Grecia

2) DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE su:

VIA DEGLI STADI: lato destro da E.De Nicola a via G. Tommasi

VIA DEGLI STADI: su tutta la sezione stradale del tratto in corrispondenza del Viadotto della A2 fino al civico n 98

VIA DEGLI STADI: su tutta la sezione stradale del tratto da il civico 99 e Via Milone

VIA DEGLI STADI: lato destro da Via Milone a via A. Telesio

VIA VETERANI DELLO SPORT: ambo i lati, compresa tutta l’area circostante la struttura della Piscina comunale