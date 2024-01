COSENZA – Sono stati presentati nella sede di Cosenza i due nuovi servizi che da oggi, saranno messi in campo da Confesercenti, il servizio credito rivolto alla micro e piccola impresa.

Si tratta di Cassa del Microcredito, che eroga finanziamenti diretti senza intermediazione bancaria per tutte quelle imprese che non sono finanziariamente bancabili e di Italiacomfidi, uno dei maggiori Confidi a livello nazionale per solidità patrimoniale dove possono essere erogati direttamente finanziamenti fino a 150 mila euro.