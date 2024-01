Cosenza, Caruso: ‘il centro storico è al centro dei nostri interessi’

COSENZA – “Il centro storico di Cosenza è al centro dei nostri interessi, perché i numerosi interventi di riqualificazione previsti serviranno a rilanciare soprattutto l’immagine dell’intera città”. Lo ha detto il sindaco Franz Caruso, in occasione della presentazione dei lavori di ristrutturazione del Teatro Rendano che inizieranno a febbraio. Lavori che saranno eseguiti grazie ad un finanziamento intercettato nell’ambito del Pnrr, un progetto già esistente che è stato trasferito nella misura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, approvato dalla commissione. “Una procedura eseguita in tempi brevi – ha concluso Caruso – per come sono per l’appunto i tempi del Pnrr . Un lavoro ben eseguito dalla struttura tecnica”.

