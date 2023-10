Cosenza, Caruso boccia la proposta di dimensionamento scolastico della Provincia

COSENZA – Franz Caruso interviene in merito al provvedimento governativo sul dimensionamento scolastico e alla sua attuazione da parte della Regione e a sua volta, dalla Provincia di Cosenza. “Le preoccupazioni espresse sin da subito, sono state confermate in pieno. Così com’è confermata la volontà dei due Enti sovracomunali di mortificare i territori, Comuni e Scuole in questo caso, nelle loro legittime scelte”.

Le parole di Caruso a seguito dell’assemblea dei Sindaci svoltasi ieri alla Provincia di Cosenza nel corso della quale è stata data comunicazione sul dimensionamento della rete scolastica per la programmazione dell’offerta formativa nel triennio 2024/2027.

“La Provincia di Cosenza, rappresentata peraltro nella conferenza d’ambito dello scorso settembre non dalla presidente Succurro, ma dal suo consulente Marco Ambrogio – prosegue il sindaco Franz Caruso – non tiene in nessun conto della delibera del Comune di Cosenza e, senza neanche sentire i dirigenti scolastici, sottrae la scuola secondaria di primo grado dello Spirito Santo all’IC Via Roma-Spirito Santo e l’accorpa al Convitto Nazionale. Scompare, pertanto, l’Istituto Comprensivo via Roma- Spirito Santo al cui posto si istituisce una direzione didattica, che non è contemplata, peraltro, dalla normativa vigente. Di questo atto, che posso definire solo come scellerato e senza senso, che sminuisce ancor più l’offerta formativa nella nostra città rispetto ai tagli già imposti dal provvedimento governativo, auspico che si prenda consapevolezza in Consiglio Provinciale e si attuino i provvedimenti necessari a bloccare un’azione deleteria che colpisce la scuola pubblica”.

“Le azioni poste in essere dalla Provincia di Cosenza – conclude il sindaco Franz Caruso – non hanno tenuto conto, nella nostra città come in tutto il territorio provinciale, del diritto allo studio che si deve garantire ai nostri studenti, ma evidentemente sono state piegate a logiche e interessi altri. Faremo, pertanto, sentire tutto il nostro dissenso in merito sostenuti, mi auguro, da tutte le forze politiche, perché il diritto allo studio non può avere colori partitici in quanto è e deve essere un diritto inalienabile ed universale, da movimenti associazioni e cittadini, a cominciare dai consiglieri provinciali”.