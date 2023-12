Cosenza, Caruso accende l’albero di Natale a Piazza Bilotti: «gioia, serenità e pace» – VIDEO

COSENZA – Una delegazione del Comitato Spontaneo di imprenditori cosentini si è resa disponibile a collaborare con l’Amministrazione Comunale per il rilancio dell’immagine della città che, a tal fine, per le festività natalizie hanno sostenuto i costi delle luminarie e di altre iniziative. L’albero di 15 metri quest’anno è posizionato in prossimità di Piazza Bilotti, questo pomeriggio il primo cittadino ha accesso l’albero ed ha dato il via ai festeggiamenti del Santo Natale.

“Un momento bello e simbolico – ha affermato il sindaco Franz Caruso – di vicinanza alla nostra comunità, che deve essere sempre più coesa ed amalgamata. Festeggiamo l’inizio delle festività natalizia con l’accensione dell’albero di Natale. Anche quest’anno come augurio alla città e ai cosentini – dice a quicosenza il primo cittadino – l’augurio di buone feste: gioia, serenità e pace. Pace a tutto il mondo”.