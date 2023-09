Cosenza Capitale Italiana del Volontariato 2023, stati generali del Terzo Settore calabrese

COSENZA – Per i prossimi 29 e 30 settembre si stanno organizzando al Parco degli Enotri di Mendicino, nell’ambito delle iniziative di Cosenza Capitale Italiana del Volontariato 2023, gli Stati generali del Terzo Settore calabrese.

È la prima volta in Calabria e si parlerà di diseguaglianze, autonomia differenziata e processi di cambiamento nel meridione.

Sarà anche l’occasione per avviare, concretamente, un processo partecipativo volto alla definizione di una legge regionale per il Terzo Settore calabrese per rafforzare i rapporti con la pubblica amministrazione nei percorsi di co-programmazione e co-progettazione. Ci si può registrare tramite il sito https://www.forumterzosettorecalabria.it.