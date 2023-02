Cosenza capitale del volontariato 2023, assessore regionale al Welfare: «la sosterremo»

COSENZA – Cosenza capitale del volontariato 2023, è pronta a partire con le tante attività e iniziative e su questa occasione si è tenuto stamattina un incontro tra l’assessore regionale al Welfare, Emma Staine e il presidente del Centro Servizi Volontariato Gianni Romeo, alla Cittadella del Volontariato di via degli Stadi. “Cosenza capitale del volontariato 2023 sarà un’occasione unica non solo per la città ma per l’intera regione – ha dichiarato Staine – che porterà alla ribalta nazionale quanto c’è di positivo nel nostro territorio”.

Il CSV ha ricevuto l’assessore Staine per illustrarle l’idea di programma di Cosenza capitale del volontariato. Il titolo è stato assegnato per il 2023, su proposta del Centro servizi per il volontariato bruzio, da CSVnet e ANCI, alla città che ha saputo valorizzare il contributo di volontari, associazioni e amministrazioni locali nella costruzione del bene comune.

“Insieme faremo emergere il lavoro costante delle tante associazioni che operano per i più deboli e sarà mio impegno sostenere le attività che verranno programmate – ha dichiarato Emma Staine – la nostra interlocuzione con il mondo del volontariato e del terzo settore calabrese sarà vivace e continua”. “Il nostro obiettivo – ha sottolineato Gianni Romeo – è quello di dare una nuova consapevolezza al ruolo che può assumere il volontariato oggi, non siamo soltanto assistenza, ma rappresentiamo un volano di sviluppo per le nostre comunità. Il riconoscimento ottenuto ci dà l’occasione di coinvolgere le istituzioni per operare insieme ed ottenere risultati più incisivi e a vantaggio del nostro territorio e delle categorie di popolazioni più deboli. Ringraziamo l’assessore Staine per l’attenzione che ci ha dimostrato e siamo pronti a lavorare insieme”.

L’assessore regionale ha chiesto allo staff del CSV di essere aggiornata costantemente sulle attività in itinere ed ha espresso l’intenzione di aprire un dialogo durevole e significativo con le realtà impegnate nei diversi ambiti d’azione sociale. Il CSV ha espresso soddisfazione per l’incontro proficuo con l’assessore ed è pronto ad avviare gli eventi della Capitale con il lancio previsto nei primi giorni di marzo.