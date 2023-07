Cosenza: campetto basket danneggiato su viale Parco, rimesso in sesto da due ragazzi

COSENZA – “Dopo aver visto che il campetto di basket, sito sul viale parco, all’altezza del Liceo Scorza vandalizzato, io e il mio amico Andrea, abbiamo provveduto ad aggiustare il canestro e a ripulire tutto il campo”. E’ il contenuto di un post pubblicato sui social che racconta un gesto di civiltà ma anche di “speranza affinché questa azione, possa incentivare a non far riaccadere altri atti vandalici, e che non venga sporcato nuovamente”.

Loro sono Michele Russo ed Andrei Valentin Miron, due ragazzi, due giovani come tanti della città che, hanno di diverso rispetto ad altri, il senso civico e il rispetto per il bene comune. Nei giorni scorsi, i campetti lungo il parco del benessere erano stati presi di mira da vandali. I due ragazzi, che frequentano la zona, hanno pensato non solo di riparare il canestro danneggiato ma anche di ripulire il campetto da vetri e lattine, lasciando anche delle buste per la raccolta dei rifiuti.