Cosenza: Camera di Commercio protagonista nella risoluzione delle controversie nel settore dei trasporti

COSENZA – La Camera di Commercio di Cosenza ha aderito alla Convenzione Quadro stipulata tra Unioncamere e l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) per lo svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione avente come scopo la risoluzione delle controversie tra operatori economici e utenti nei settori regolati dall’Autorità, quale condizione di procedibilità per l’azione giudiziaria.

Insieme ad altri otto organismi camerali ed unica realtà in tutto il Sud Italia, l’Ente cosentino offrirà la competenza e professionalità dei propri conciliatori a servizio dell’espletamento di un servizio che contempla la direzione e la gestione di migliaia di pratiche all’anno e che coinvolge un larghissimo numero di consumatori alle prese con disservizi in materia di trasporto aereo, ferroviario o marittimo.

Grazie alla collaborazione di dieci affermati professionisti scelti in fase sperimentale per l’avvio delle procedure, si sta avviando in questi giorni la fase di partenza consistente nello smistamento e nell’assegnazione delle pratiche ai singoli conciliatori. Nel primo semestre l’Organismo di Mediazione della Camera di Commercio gestirà un minimo di settanta pratiche all’anno, con il fine di aumentare successivamente le procedure fino ad una consistenza di almeno duecento.

Da sempre impegnata nelle attività di promozione della giustizia alternativa, la Camera di Commercio di Cosenza aggiunge un altro servizio a favore dell’utenza, impreziosendo il grande bagaglio di esperienza già maturato nel campo dell’arbitrato, della mediazione, della conciliazione di consumo e della composizione della crisi. Si tratta di una grande riconoscimento a livello nazionale per l’Ente, che premia i brillanti risultati finora raggiunti nel campo dell’ADR e stimola ad offrire un servizio sempre più puntuale e preciso nei confronti dei consumatori, delle associazioni di categoria e di tutto il tessuto economico di riferimento. Consumatori e operatori economici sono quindi invitati a rivolgersi con fiducia al servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Cosenza, uno strumento rapido, accessibile ed efficace per tutelare i propri diritti e risolvere in tempi brevi ogni controversia nel settore dei trasporti.