Cosenza: Camera di commercio promuove un corso per assaggiatori olio d’oliva

COSENZA – “Promocosenza Divisione Laboratorio, Azienda speciale della Camera di Commercio di Cosenza, organizza un corso di formazione di II livello finalizzato all’ottenimento dell’attestato necessario per l’iscrizione nell’elenco dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini”. Destinatari dell’iniziativa sono tutti coloro i quali abbiano già conseguito un attestato d’idoneità fisiologica all’assaggio degli oli di oliva vergini, ai sensi del Decreto Mipaaf 7 ottobre 2021.

Il corso di formazione sarà articolato in 20 sedute di assaggio, svolte in giornate diverse, nelle quali saranno assaggiati almeno 6 diversi campioni di olio. Le date di svolgimento delle sedute saranno concordate poco prima dell’avvio, con una finestra di lancio fissata al mese di settembre per poi concludersi entro la fine del mese di ottobre. La programmazione è stata operata conformemente a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di formazione di assaggiatori di olio vergine d’oliva e il ciclo delle sedute avverrà sotto la guida del capo panel del panel di Promocosenza.

Al termine del ciclo verrà rilasciato l’attestato di frequenza valido a tutti gli effetti per l’iscrizione nell’elenco regionale degli assaggiatori di olio di oliva. Le domande di iscrizione dovranno pervenire telematicamente entro il 14 luglio 2023, compilando il modulo al seguente link. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito della Camera di Commercio.