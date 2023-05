Cosenza, Camera di commercio al Forum Pa di Roma: ‘prodotti e misure agevolative’

COSENZA – La Camera di commercio di Cosenza rinnova anche nel 2023 la sua partecipazione al Forum Pa, l’evento nazionale dedicato alla Pubblica amministrazione tornato in presenza e andato in scena dal 16 al 18 maggio al Palazzo dei Congressi di Roma.

Tre giorni dedicati alla preparazione dell’organizzazione pubblica rispetto alle nuove sfide legate all’attuazione del Pnrr e della programmazione europea, con al centro la valorizzazione delle persone. Il 18 maggio, mentre era in corso a Cosenza il primo Forum del Mezzogiorno “Antonio Serra” nella sede della Camera di commercio, l’ente ha garantito la sua presenza anche al Forum di Roma, come esempio di amministrazione virtuosa per aver aderito fin da subito alla nuova piattaforma https://www.incentivi.gov.it/it.

Nel corso dell’evento si è parlato del nuovo portale promosso dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, nato per semplificare l’accesso alle agevolazioni pubbliche da parte di cittadini e imprese, a partire dai dati presenti nel Registro nazionale degli aiuti, valorizzati e resi disponibili per una fruizione semplice e immediata. Per la Camera di Commercio è intervenuta Brunella Dho la quale, in sostituzione del segretario generale Erminia Giorno, invitata come relatore, ha dibattuto sul tema della cooperazione fra le Pa per semplificare l’accesso alle agevolazioni pubbliche.

L’ente camerale, infatti, ha aderito prontamente all’iniziativa condividendo un approccio che capovolge la prospettiva classica di semplice presentazione di “prodotti e misure agevolative” per concentrarsi sui reali bisogni dell’imprenditore, contribuendo ad orientare le scelte dei beneficiari attraverso la selezione delle misure più adatte al soddisfacimento delle loro esigenze.