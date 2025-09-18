HomeArea Urbana

Cosenza calcio: tifosi, società e sindaco a confronto. Caruso sarà all’assemblea indetta dalla Curva Nord

La rappresentanza dei tifosi ha incontrato oggi Franz Caruso per invitarlo ad un'assemblea pubblica, di imminente convocazione, alla presenza della società calcistica per chiarire una volta per tutte la posizione della dirigenza

COSENZA – Franz Caruso ha incontrato nel pomeriggio di oggi una delegazione di tifosi della Curva Nord dello Stadio San Vito-Marulla. Al centro dell’incontro, la situazione del Cosenza Calcio. In un clima cordiale e disteso, la rappresentanza dei tifosi ha invitato Franz Caruso ad un’assemblea pubblica, di imminente convocazione, alla presenza della società calcistica, per chiarire una volta per tutte la posizione della dirigenza, anche alla luce delle ultime affermazioni pubbliche del vertice societario nei confronti della tifoseria. Franz Caruso ha dato la sua disponibilità a partecipare all’assemblea che sarà indetta dai tifosi, ribadendo di non avere avuto più, da tantissimo tempo, contatti con il Presidente della società, sottolineando ancora, così come ribadito non solo sui social, ma anche in tutte le trasmissioni televisive alle quali è stato invitato e sulla stampa locale e nazionale (il riferimento è stato al “Corriere dello sport”), il suo pensiero e la sua posizione.

“Ho rispettato sempre e continuo a rispettare – ha detto Franz Caruso durante l’incontro di questo pomeriggio – il sentimento non solo dei tifosi, ma di un’intera comunità e per questo ho anche assunto posizioni più radicali e di assoluta intransigenza nei confronti della dirigenza della società. Nei primi due anni ho sempre detto che il Cosenza era una società per azioni e che non potevo entrare nelle scelte sportive ed economiche, difendendo sempre i colori della città e prendendo sempre posizione a difesa dei tifosi, ma mantenendo un equilibrio istituzionale. Oggi la situazione è radicalmente mutata, perché si è creata una frattura insanabile tra la società e una comunità intera, come testimoniato quotidianamente dal malcontento del cittadino comune”.

Franz Caruso ha anche ricordato i pour parler con alcuni dei potenziali acquirenti del Cosenza calcio, vedendo di buon occhio e caldeggiando un trasferimento di proprietà della società “che, però, non si è mai concretizzato e non certo per responsabilità di coloro che intendevano acquistarla”. “Per buon senso, in passato, ci sono state delle aperture di credito che oggi non ci sono più – ha aggiunto Franz Caruso – Per essere più precisi c’è stato un restringimento del credito nei confronti della dirigenza“. Al termine dell’incontro con i tifosi della Curva Nord, Franz Caruso ha ribadito che sarà presente all’assemblea di prossima convocazione che si svolgerà alla presenza anche della società e della stampa.

