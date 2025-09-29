HomeArea Urbana

Cosenza Calcio, tifosi contro Guarascio: Citrigno pronto a una nuova offerta

Si è tenuto questo pomeriggio l'incontro tra i tifosi del Cosenza Calcio, il patron Eugenio Guarascio, il sindaco di Cosenza Franz Caruso e l'imprenditore Alfredo Citrigno che ha dichiarato che farà una nuova offerta per acquistare la società rossoblù

S.M.
COSENZA – Si è tenuto questo pomeriggio l’incontro tra i tifosi del Cosenza Calcio, il patron Eugenio Guarascio, il sindaco di Cosenza Franz Caruso e l’imprenditore Alfredo Citrigno. Al centro del dibattito le sorti della squadra rossoblù e l’eventuale cessione.

Sul palco il presidente Eugenio Guarascio che non si é sottratto al confronto e alle aspre e durissime critiche della tifoseria che hanno ribadito a Guarascio la cattiva idea di sfruttare il derby per portare le curve a 30 euro, i vari daspi societari o la dimenticanza del lutto al braccio per la morte di padre Fedele fino all’ultima uscita con i tifosi al mare solo per citarne qualcuno. I tifosi hanno chiesto rispetto perché da parte della società non c’è mai stata. Gli é stato rimarcato la mancanza di investimenti lo scorso anno per salvare la serie B. Come esponenti della Curva nord é stato chiesto al presidente di andare via e dare corso a una nuova società che ridia rispetto e dignità alla tifoseria.

Guarascio: “Non sempre le cose vanno come uno vuole”

La replica del presidente: “Quando sono arrivato non avevo questo tipo di sentimenti. Tutte le criticità espresse da Garritano sono cose che nascono anche da alcune incomprensioni. La battuta del mare é stata spontanea e se ho esagerato vi chiedo anche scusa. Quello che a me è sempre interessato era portare in alto il nome del Cosenza. Purtroppo non sempre le cose possono andare come uno vuole”.

Sulla Penalizzazione dello scorso anno Guarascio ha spiegato che si é trattato di un ritardo che ha portato alla penalizzazione. Sul comunicato della vendita brevissimo? Guarascio ha spiegato che c’era un preliminare di vendita dopo l’incontro con il sindaco e si stava concludendo ma poi si é tirato indietro. Su Citrigno “ha fatto un offerta del 50%”. Immediata la replica di Citrigno che ha mostrato la pec del 30 settembre alla 4lGroup con l’acquisto del 100% delle questo. Citrigno ha spiegato che con lui c’era (è c’è ancora) una cordata di imprenditori al netto di crediti e debiti.

Citrigno: “Farò una nuova proposta”

Il botta e risposta si è concluso con il presidente Guarascio che ha concluso a Citrigno: “Fai una nuova proposta”. “Farò una nuova proposta dopo aver effettuato una duo diligence” controreplica Citrigno. “Entro e non oltre la metà di novembre riceverai una una nuova offerta da me e dal gruppo di imprenditori che rappresenta perché il Cosenza deve tornare il Serie B. E il Sidaco fará da garante”..

