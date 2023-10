Cosenza: calci sul corpo e pugni alla testa della compagna, scatta la misura cautelare

COSENZA – La squadra Volante della Questura di Cosenza è intervenuta a seguito di una segnalazione arrivata al 113, in una via di Cosenza per un’aggressione fisica perpetrata da un uomo nei confronti della compagna. Quando i poliziotti sono arrivati sul posto, il soggetto ha riferito loro di una violenta lite per motivi sentimentali con la donna.

Gli agenti l’hanno subito raggiunta all’interno dell’abitazione, e l’hanno trovata in lacrime ed in evidente stato di agitazione. La donna ha raccontato loro di essere stata vittima di violenza fisica ad opera del compagno, il quale, al culmine dell’ennesima discussione, l‘aveva colpita con calci sul corpo e pugni sul capo.

Sul posto è arrivato anche il personale del 118 che ha trasportato la vittima in ospedale dove, al termine degli accertamenti sanitari, è stata dimessa con 15 giorni di prognosi per “trauma cranico con ecchimosi ed escoriazioni diffuse sul corpo”. La donna aveva anche una ecchimosi sulla spalla i cui segni erano riconducibili alla pianta delle scarpe che indossava il compagno. Dopo aver ricevuto le cure, la vittima ha deciso di sporgere denuncia indicando altri episodi analoghi da lei subiti e mai denunciati.

E’ stata pertanto attivata la procedura del Codice Rosso e l’uomo è stato denunciato per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate, con l’applicazione della misura cautelare dell’allontanamento urgente dalla casa familiare. Il Tribunale di Cosenza su richiesta della locale Procura, ha poi convalidato la misura applicando oltre all’allontanamento, il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa.