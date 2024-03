Cosenza, Bresciani chiede un regolamento dei tributi per ‘evitare errori e abusi’

COSENZA – “Per agevolare tutti cittadini di Cosenza che periodicamente si trovano a dover affrontare difficoltà in special modo nella spinosa materia dei tributi, spesso vessatoria nei confronti dei contribuenti, ho consegnato una bozza per la redazione di uno ‘Statuto del contribuente dei tributi locali’ al dirigente comunale arch. Giuseppe Bruno”. Così scrive in una nota la consigliera comunale di Palazzo dei Bruzi Alessandra Bresciani.

Lo Statuto si prefigge lo scopo di disciplinare i singoli tributi comunali che dovranno essere coordinati con esso. In questo modo, la tutela del contribuente sarà regolamentata e si eviteranno errori/abusi che ricadrebbero esclusivamente sul cittadino. Preciso che ho fatto richiesta al presidente della commissione Tributi e attendo che sia adottato lo Statuto, basato sul regolamento Ifel della Fondazione ANCI, per essere applicato alla città di Cosenza.

Sarà il modo migliore per dimostrare rispetto al cittadino. Le sue istanze, infatti, non devono rimanere relegate nell’alveo delle richieste, bensì essere riconosciute come esercizio di un suo diritto. Un regolamento tributi è quanto può fornire non solo la dovuta chiarezza – conclude Bresciani . e la necessaria trasparenza delle disposizioni tributarie, ma anche la legittima informazione per i contribuenti. Per questi motivi, ritengo non sia più procrastinabile la sua adozione da parte dell’amministrazione comunale bruzia.