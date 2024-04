COSENZA – Per consentire i lavori di ripristino della pavimentazione stradale, programmati dal Settore Manutenzione Ordinaria e Straordinaria del Comune di Cosenza dal 13 al 16 aprile su via Giovanni e Francesca Falcone e su via Tancredi (ne avevamo parlato qui), attraverso accurate operazioni di scarifica e successiva bitumatura, la Polizia Municipale ha emanato un’ordinanza con la quale vengono temporaneamente apportate alcune modifiche alla circolazione e alla sosta nelle aree interessate dai lavori, al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza agli addetti ai lavori e agli utenti della strada.

L’ordinanza della Municipale: orari, divienti e tratti interessati

In particolare, il provvedimento della Polizia municipale dispone: dalle ore 7.00 di sabato 13 aprile alle ore 18.00 di martedì 16 aprile, il divieto di sosta con rimozione, su ambo i lati, su:

– VIA GIOVANNI e FRANCESCA FALCONE, dal civico n.124 a via T. Aceti

– VIA U. TANCREDI

Nei giorni 13,15 e 16 aprile, durante le fasi lavorative, il provvedimento della Polizia Municipale dispone: dalle ore 7.00 alle ore 18.00, su via TANCREDI il divieto di transito, eccetto i veicoli in soccorso ed emergenza, i veicoli autorizzati e i veicoli dei residenti, ove ne sussistano le condizioni. Su via VIA G. e F. FALCONE, dal civico n.124 a via T. Aceti, è disposto il restringimento della carreggiata.