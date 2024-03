Cosenza, beccato con oltre 330 grammi di droga: arrestato 22enne

COSENZA – A Cosenza i carabinieri hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 22enne del posto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. A seguito di una perquisizione personale e domiciliare, hanno rinvenuto nella sua esclusiva disponibilità, occultati all’interno di un mobile della sua abitazione, 226 grammi di hashish suddivisi in 7 involucri in plastica termosaldata, 110 grammi di marijuana suddivisi in 4 involucri in plastica termosaldata, un bilancino elettronico di precisione e la somma, in denaro contante, di vario taglio, 570 euro.

Dall’esito delle analisi della sostanza stupefacente sequestrata è emerso che sarebbero state ricavate circa 3.900 dosi di hashish e 1.000 di marijuana. L’arrestato è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla stazione dei carabinieri.