Cosenza: bambina spaventata e in lacrime vagava da sola in mutandine e maglietta in Piazza Europa

COSENZA – Un nuovo episodio di degrado sociale si è registrato nella giornata di ieri a Cosenza. Nella centralissima Piazza Europa, nel cuore del centro cittadino, una bambina di circa sei anni, di origine straniera, è stata notata da alcuni passanti mentre vagava da sola, sotto il sole cocente, in evidente stato di agitazione, indossando solo delle mutandine, una magliettina e con un braccio fasciato.

La piccola, come hanno affermato alcuni testimoni, appariva spaventata e in lacrime, dicendo che il papà la picchiava. Avvicinata da alcune signore che si trovavano a passare, l’hanno accompagnata in un vicino bar per offrirle riparo e conforto, in attesa dei soccorsi.

Pochi minuti dopo è arrivata anche la madre della bambina, mentre sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 e due pattuglie dei carabinieri. I militari hanno preso in consegna la bambina, conducendola presso il Comando provinciale, per gli accertamenti del caso. L’episodio, insieme ad altri avvenuti sempre nella giornata di ieri, conferma purtroppo un degrado sociale ormai dilagante nella città di Cosenza, mentre le autorità preposte al momento sembrerebbero inadeguate nell’adottare le contromisure necessarie per arginare il fenomeno.