COSENZA – Domenica 8 e lunedì 9 giugno i cittadini italiani aventi diritto al voto saranno chiamati a partecipare ai referendum popolari abrogativi (articolo 75 della Costituzione) su 5 quesiti in materia di disciplina del lavoro e cittadinanza. I seggi saranno aperti domenica 8 giugno dalle ore 7,00 alle ore 23,00 e lunedì 9 giugno dalle ore 7,00 alle ore 15,00.

In occasione delle consultazioni referendarie dell’8 e 9 giugno prossimi, il Sindaco di Cosenza Franz Caruso ha reso noto, con apposito avviso pubblico, che l’Amministrazione Comunale intende procedere alla nomina di una parte degli scrutatori, mediante sorteggio, tra tutti coloro che siano già iscritti nell’albo delle persone idonee allo svolgimento della funzione di scrutatore. Pertanto, coloro che siano interessati a svolgere le funzioni di scrutatore in occasione della consultazione referendaria, possono presentare domanda entro e non oltre le ore 12,00 del prossimo 12 maggio :

– presso l’Ufficio protocollo del Comune di Cosenza, in Piazza Cenisio (al primo piano di Palazzo Ferrari) nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30;

– a mezzo pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.cosenza.it.

Come presentare la domanda

La domanda va presentata come da modulistica disponibile sul sito istituzionale dell’Ente: www.comune.cosenza.it, nella sezione dedicata ai Referendum Abrogativi, allegando alla stessa, pena l’esclusione, copia del proprio documento d’identità in corso di validità. Parte degli scrutatori verrà nominata tra coloro i quali presenteranno l’apposita domanda, mediante sorteggio da tenersi in pubblica adunanza in data che sarà successivamente resa nota e comunque tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedente la consultazione. Si precisa, inoltre, che qualora il numero delle domande pervenute non dovesse essere sufficiente per nominare tutti gli scrutatori necessari, si procederà, sino al raggiungimento del numero prestabilito dalle vigenti norme, mediante sorteggio dall’albo degli scrutatori.

Inoltre, al fine di assicurare il regolare svolgimento dei referendum consultivi dell’8 e 9 giugno prossimi, garantendo la sostituzione dei presidenti di seggio nominati dalla Corte d’Appello di Catanzaro che dovessero risultare impossibilitati a svolgere l’incarico per gravi e documentati motivi, oppure che dovessero essere assenti al momento dell’insediamento del seggio elettorale, il Sindaco Franz Caruso ha reso noto, attraverso un avviso pubblico per la predisposizione di un elenco aggiuntivo di elettori disponibili alla sostituzione delle funzioni di presidente di seggio elettorale, che i cittadini e le cittadine non iscritti nell’Albo dei Presidenti di Seggio elettorale, possono comunicare la propria disponibilità a sostituire i presidenti di seggio elettorale impossibilitati a svolgere l’incarico. Dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

– essere cittadini italiani; essere iscritti nelle liste degli elettori del Comune di Cosenza; aver conseguito un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado (diploma/maturità di scuola media superiore).

La disponibilità dovrà essere comunicata utilizzando l’apposito modello, reperibile sul sito internet del Comune di Cosenza all’indirizzo https://www.comune.cosenza.it/it/sezione/canali-tematici/page/referendum-abrogativi-ex- art-75-della-costituzione-8-e-9-giugno-2025

Questa comunicazione dovrà pervenire all’Ufficio Elettorale del Comune entro le ore 13,00 di venerdì 30 maggio. La domanda può essere consegnata a mano presso l’ufficio protocollo di Piazza Cenisio (Palazzo Ferrari) o trasmessa via PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.cosenza.it indicando nell’oggetto “Disponibilità alla nomina di Presidente di seggio elettorale”. In caso di nomina nelle sezioni ordinarie, il presidente dovrà scegliere, tra gli iscritti nelle liste elettorali di Cosenza, persona di fiducia munita almeno di diploma/maturità di scuola media superiore, per svolgere funzioni di segretario, cui saranno corrisposti i compensi previsti dalla legge.